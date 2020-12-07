Украина может получить американскую вакцину от COVID-19 в кратчайшие сроки: детали
Глава Минздрава Максим Степанов провел телефонный разговор с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Во время нее он попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин от COVID-19. В США с ответом не замедлили.
Так, Степанов попросил, чтобы Украина была кандидатом на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", ведь государство находится в сверхсложных условиях из-за российской агрессии на Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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"В ближайшие 2 недели мы подпишем договора о поставках вакцины от COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", – подчеркнул Максим Степанов.
В свою очередь, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины от COVID-19 в кратчайшие сроки. Кроме того, она отметила, что их команда поможет Минздраву разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планам вакцинации.
Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки,
– отметила Кристина Квин.
Заметим, что недавно Украина подписала технические документы с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин от COVID-19 в Украине.
Вакцинация от COVID-19 в Украине: главное
- Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX.
- Государство договорилась об этом с компанией Pfizer. Поставка вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.
- В Украине в 2021 году намерены вакцинировать от коронавируса 50% населения. Однако в первую очередь прививки будут делать медикам, военнослужащим и социальным работникам.
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