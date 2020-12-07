Глава Минздрава Максим Степанов провел телефонный разговор с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Во время нее он попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин от COVID-19. В США с ответом не замедлили.

Так, Степанов попросил, чтобы Украина была кандидатом на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", ведь государство находится в сверхсложных условиях из-за российской агрессии на Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"В ближайшие 2 недели мы подпишем договора о поставках вакцины от COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", – подчеркнул Максим Степанов.

В свою очередь, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины от COVID-19 в кратчайшие сроки. Кроме того, она отметила, что их команда поможет Минздраву разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планам вакцинации.

Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки,

– отметила Кристина Квин.

Заметим, что недавно Украина подписала технические документы с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин от COVID-19 в Украине.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: главное

Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX.

Справка: COVAX – механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Инициатива предусматривает, что в первую очередь вакцинация будет проводится людям, которые находятся в группах риска. В рамках инициативы 92 странам вакцина будет предоставлена ​​бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот список.