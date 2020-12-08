В Великобритании, где самой первой в мире началась массовая вакцинация от коронавируса, случился курьез. Так, вторым человеком в мире, которій получил вакцину, стал полный тезка известного поэта и драматурга Уильяма Шекспира.

81-летнему "Биллу" Уильяму Шекспиру сделали прививку от COVID-19 сразу же после 90-летней Маргарет Кинан, которая вакцинировалась первой в мире. Об этом информирует Sky News.

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Уильям Шекспир пытается положить конец "зиме тревоги", став вторым вакцинированным в больнице при университете Ковентри,

– говорится в сообщении.

Заметим, что слова "Зима тревоги нашей позади, к нам солнцем Йорка лето вернулось" являются первыми строчками исторической пьесы "Ричард III" Уильяма Шекспира.

Интересно, что полный тезка выдающегося английского драматурга и поэта еще и родом из графства Ворикшир, где тот родился.

BREAKING: The 2nd person in the world to have the Covid vaccine is... this is not a joke... WILLIAM SHAKESPEARE from Warwickshire!!! pic.twitter.com/yNbPLXLhfP — Piers Morgan (@piersmorgan) December 8, 2020

Обратите внимание! Великобритания первой в мире начала массовую прививку от коронавируса вакциной Pfizer BionTech. Первыми вакцинируют лиц старше 80 лет и определенные категории медицинского персонала.

Больше о вакцинации от коронавируса и когда первые дозы вакцины следует ожидать Украине – по ссылке.