Уильям Шекспир стал вторым человеком в мире, которого вакцинировали от COVID-19: фото
В Великобритании, где самой первой в мире началась массовая вакцинация от коронавируса, случился курьез. Так, вторым человеком в мире, которій получил вакцину, стал полный тезка известного поэта и драматурга Уильяма Шекспира.
81-летнему "Биллу" Уильяму Шекспиру сделали прививку от COVID-19 сразу же после 90-летней Маргарет Кинан, которая вакцинировалась первой в мире. Об этом информирует Sky News.
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Уильям Шекспир пытается положить конец "зиме тревоги", став вторым вакцинированным в больнице при университете Ковентри,
– говорится в сообщении.
Заметим, что слова "Зима тревоги нашей позади, к нам солнцем Йорка лето вернулось" являются первыми строчками исторической пьесы "Ричард III" Уильяма Шекспира.
Интересно, что полный тезка выдающегося английского драматурга и поэта еще и родом из графства Ворикшир, где тот родился.
Больше о вакцинации от коронавируса и когда первые дозы вакцины следует ожидать Украине – по ссылке.
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