Вакцина против коронавируса Pfizer и AstraZeneca будет стоить около 10-15 долларов. В то же время китайские вакцины будут значительно дороже, однако это не значит, что они лучше.

Китайские вакцины созданы на основе целого вируса, а не только нуклеиновых кислот. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава комиссии по биобезопасности СНБО Украины Сергей Комисаренко.

Обратите внимание Еврокомиссия подписала контракт на покупку миллионов доз вакцины Pfizer

Согласно информации ученого, ООН и ВОЗ делают все, чтобы рекомендованные вакцины распределили справедливо. В то же время Украина также должна их получить, подчеркнул эксперт.

Возможности транспортировки вакцины

Сергей Комиссаренко отметил, что транспортировка вакцины является очень важным вопросом. Он сообщил, что для этого есть жидкий азот, однако в стране его достаточно мало.

Немалое количество вакцин появится в середине или в конце 2021 года. Однако нужно готовиться заранее – это называется логистикой распределения вакцин. Соответствующий вопрос нужно решать на уровне правительства,

– рассказал ученый.

Также он сообщил, что в США уже создали специальную комиссию, которая будет заниматься распределением вакцин. Они обращаются за помощью по транспортировке в крупные компании, отметил глава комиссии по биобезопасности СНБО Украины.

Справка. Фармацевтическая компания Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech сообщили об успешных результатах 3 стадии тестирование вакцины от коронавируса. Компании уже заключили контракты с США, Британией, Канадой и Японией.