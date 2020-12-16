О негативном влиянии коронавирусной болезни на слуховой аппарат ученые и врачи имели предположения, однако до сих пор не было основательных исследований, которые бы доказали или опровергли это. Израильские ученые собрали достаточно фактов, свидетельствующих о том, что это безосновательно – коронавирус не влияет на слух.

Нарушения слуха временные

Исследователи из Тель-Авивского университета решили выяснить, с чем именно связано нарушение слуха, которое регистрировали у некоторых пациентов после COVID-19 и обнаружили, что повреждения действительно происходят в слуховой системе, но это временный эффект! Он связан с закорковыванием жидкости в среднем ухе, что часто возникает при простуде.

Предыдущие исследования Коронавирус могут привести к потере слуха: исследование

Как это удалось выяснить

Эксперимент стартовал еще во время первой волны пандемии, в нем приняли участие 8 бессимптомных пациентов с диагностированным COVID-19 и столько же здоровых добровольцев в качестве группы контроля. До эксперимента никто из них не жаловался на потерю слуха.

Сначала ученые проследили весь путь прохождения звуковых волн через ухо к мозгу. Затем изучили активность волосковых клеток внутреннего уха. Никакой разницы между участниками не оказалось.

Наблюдения также не выявили необратимых нервных или сенсорных повреждений слуховой системы.

Выводы ученых

Нарушение слуха у некоторых пациентов в основном имеет временный характер и, вероятно, проходит после завершения острой фазы болезни.

Сейчас исследователи работают над масштабным исследования этой проблемы, чтобы подтвердить свои выводы. Во время последующих экспериментов ученые также оценят функции слуха у пациентов с тяжелой формой COVID-19.