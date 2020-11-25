Ученые назвали регионы, в которых может зародиться следующая пандемия: карта
Международная группа ученых назвала регионы и города мира, в которых может вспыхнуть следующая пандемия. Небольшой спойлер – в Украине этот риск минимальный.
Ученые из университета Сиднея, Великобритании, Индии и Эфиопии определили, какие регионы и города мира подвержены возгоранию пандемий. Работа опубликована в журнале Elsevier One Health.
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Глобальное распространение коронавируса SARS-CoV-2 продемонстрировало, насколько быстро новые инфекционные заболевания могут разрушить здоровье человека и обвалить мировую экономику. Как правило, такие инфекции имеют зоонозное происхождение. Известными примерами являются: вирус SARS-CoV, вирус гриппа A H1N1, а также Эбола, лихорадка денге и СПИД.
Ученые давно предупреждают, что урбанизация когда-то диких районов способствует появлению зоонозных заболеваний. Пока большинство таких вспышек возникали в Южной Азии или Африке и были часто связаны с определенными видами летучих мышей.
Как определяли риск возникновения пандемий в разных частях света
Анализ уровней опасности возникновения пандемий проходил в три этапа
- Прежде всего ученые выяснили, в каких регионах самый высокий и самый низкий контакт между человеком и природой. Ученые изучили биоразнообразие диких животных в этих регионах, плотность домашнего скота и птицы и соотнесли эти данные с плотностью населения. Районы с самыми низкими показателями вошли в желтую зону опасности, а с самыми высокими – в красную и оранжевую.
- По сути, у оранжевой и красной зон одинаковый уровень опасности передачи инфекции от животного к человеку. Но ученые отдельно выделили регионы с повышенным уровнем детской смертности и с низким уровнем медицинской помощи и инфраструктуры. Такие районы обозначены красным цветом, при худшем уровне медицины существует высокий риск пропустить цепочку заражения от животных к человеку.
- В третьем этапе в каждой из зон ученые определили города с глобальной сетью воздушных перевозок, ведь именно там болезнь будет распространяться быстрее.
В каких регионах минимальный и максимальный риск возникновения пандемий
Примерно 43% из отобранных городов находятся в пределах 50 километров от красных зон. Кроме этого, многие города красной зоны расположены в радиусе 50 километров от аэропортов. 14,2% из них входят в зону распространения патогенов, связанных с дикими млекопитающими, 19,6% – с дикими птицами.
Желтая зона опасности / Инфографика Elsevier One Health
Оранжевая зона опасности / Инфографика Elsevier One Health
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