Новый метод позволяет предсказать приступ эпилепсии за 24 часа. Сейчас точность метода составляет 66%, однако ученые надеются довести ее до существенно более высоких показателей.

Приступы эпилепсии

При эпилепсии судорожные припадки происходят спонтанно. Один эпилептический припадок длится несколько минут, в подавляющем числе случаев он не опасен для жизни, пишет Lancet Neurology.

Также по теме: Всемирный день борьбы с эпилепсией: причины возникновения, лечение и мифы о болезни

Однако из-за непредсказуемости он может вызвать тяжелые травмы, которые требуют лечения или вызывают инвалидность. Ощущение неопределенности, которое связано с спонтанностью припадков, негативно влияет на психологическое состояние и независимость эпилептиков.

Как происходило исследование

В новом исследовании ученые использовали данные, полученные с помощью устройства производства компании NeuroPace. Электроды этого прибора имплантируют под кости черепа, которые позволяют записывать электроэнцефалограмму (ЭЭГ) непрерывно в течение многих лет. Это устройство было одобрено FDA в 2013 году, однако в исследованиях его начали использовать на несколько лет раньше.

В первой стадии исследования ученые анализировали данные хронической ЭЭГ, которую записывали у 18 пациентов с эпилепсией в течение почти 10 лет. Они тщательно проанализировали изменения на ЭЭГ, которые отмечались у участников исследования за несколько дней до припадка. На основании этих данных авторы исследования разработали алгоритм, который позволяет предсказывать приступы эпилепсии.

Разработанный алгоритм ученые проверили на данных еще 157 пациентов, которые принимали участие в длительном исследовании мозговых имплантатов для записи ЭЭГ. Он позволял предсказать припадок за три дня в 40%, и за один день – у 66% эпилептиков.

Почему это важно

Ученые считают, что точность в 90% была бы огромным достижением. Получив такой прогноз, человек мог бы особенно тщательно избегать триггеры припадков (например, алкоголь) и избегать рискованных видов активности (например, не водить машину).