За вывод большей части алкоголя из организма отвечает печень, поэтому до сих пор нет другого действенного метода для очищения крови от этанола, кроме диализа. Для упрощенного варианта лечения используют кислородную терапию и внутривенное капельное введение растворов.

Этанол или этиловый спирт, из которых состоят крепкие алкогольные напитки, влияют на все системы организма. Они могут вызывать нарушения в функциях мозга, кровообращения, развитие многих болезней и даже привести к инвалидности. При достижении определенного уровня концентрации алкоголя в крови наступает интоксикация, что может привести к смерти. Медики из Университета Торонто предложили в журнале Nature Scientific Reports простой способ, который может спасать человеческие жизни при этом состоянии.

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Исследование показало, что базовую скорость вывода алкоголя из организма можно повысить с помощью гипервентиляции легких. Ученые уже разработали специальное устройство, которое этому способствует.

Исследователи сообщили, что чем глубже и чаще человек дышит, тем больше спирта "выходит" из его организма. Но возникает проблема – во время гипервентиляции вместе с алкоголем организм и выводит углекислый газ. Это может привести к головокружению, покалыванию, онемению рук и ног и обморокам.

Но новое устройство может это решить, ведь в процессе выведения спирта из организма оно возвращает углекислый газ и поддерживает его нормальный уровень несмотря на степень гипервентиляции.

Важно, что изобретение довольно небольшое и простое в использовании. Оно состоит из системы клапанов, соединительной трубки, маски и небольшого резервуара со сжатым углекислым газом. Все это размером не больше, чем обычный рюкзак.

Согласно данным ВОЗ, ежегодно от злоупотребления алкоголем в мире умирает около трех миллионов человек (5,3% от всех смертей). Более 13% смертей среди людей в возрасте 20-39 лет связаны с употреблением алкоголя.

В рандомизированном исследовании нового способа приняли участие 5 здоровых мужчин. Выяснилось, что новая технология повышает скорость вывода спирта пропорционально его уровню в крови более чем втрое.

Один из авторов работы Джозеф А. Фишер отметил, что устройство можно собрать в любой стране, ведь для этого не требуется какого-либо сложного оборудования или компьютеров.

Но важно понимать, что прежде чем использовать этот способ в клиниках, оно должно пройти более масштабные исследования.