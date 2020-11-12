Ученые нашли новый способ быстрого вывода алкоголя из крови
За вывод большей части алкоголя из организма отвечает печень, поэтому до сих пор нет другого действенного метода для очищения крови от этанола, кроме диализа. Для упрощенного варианта лечения используют кислородную терапию и внутривенное капельное введение растворов.
Этанол или этиловый спирт, из которых состоят крепкие алкогольные напитки, влияют на все системы организма. Они могут вызывать нарушения в функциях мозга, кровообращения, развитие многих болезней и даже привести к инвалидности. При достижении определенного уровня концентрации алкоголя в крови наступает интоксикация, что может привести к смерти. Медики из Университета Торонто предложили в журнале Nature Scientific Reports простой способ, который может спасать человеческие жизни при этом состоянии.
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Исследование показало, что базовую скорость вывода алкоголя из организма можно повысить с помощью гипервентиляции легких. Ученые уже разработали специальное устройство, которое этому способствует.
Исследователи сообщили, что чем глубже и чаще человек дышит, тем больше спирта "выходит" из его организма. Но возникает проблема – во время гипервентиляции вместе с алкоголем организм и выводит углекислый газ. Это может привести к головокружению, покалыванию, онемению рук и ног и обморокам.
Но новое устройство может это решить, ведь в процессе выведения спирта из организма оно возвращает углекислый газ и поддерживает его нормальный уровень несмотря на степень гипервентиляции.
Важно, что изобретение довольно небольшое и простое в использовании. Оно состоит из системы клапанов, соединительной трубки, маски и небольшого резервуара со сжатым углекислым газом. Все это размером не больше, чем обычный рюкзак.
В рандомизированном исследовании нового способа приняли участие 5 здоровых мужчин. Выяснилось, что новая технология повышает скорость вывода спирта пропорционально его уровню в крови более чем втрое.
Один из авторов работы Джозеф А. Фишер отметил, что устройство можно собрать в любой стране, ведь для этого не требуется какого-либо сложного оборудования или компьютеров.
Но важно понимать, что прежде чем использовать этот способ в клиниках, оно должно пройти более масштабные исследования.
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