В учебнике с химии учат, что сода лечит рак: данные взяли с сайта для пенсионеров
В украинском учебнике по химии написали, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях. При этом информацию взяли с сайта Всеукраинской ассоциации пенсионеров.
В учебнике по химии детей учат недоказанной медицине
О такой "доказательной" информации, которую опубликовали в учебнике для учащихся 9 класса, рассказала в фейсбуке Инна Домина.
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В тексте на страницах учебника говорится, что водный раствор соды следует пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и при других заболеваниях.
Фото с фейсбук-страницы Инны Доминой
Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?
– отметила автор.
Сайт, на который ссылаются в учебнике / Фото с фейсбук-страницы Инны Доминой
Это не единственная жалоба на доказательность информации в учебнике
В сети также обсуждали и другие фрагменты текста с недоказанной информацией, которую они нашли в этом учебнике.
Каролина Айрапетян отметила, что в учебнике указано о спиртовых компрессах при простудных заболеваниях.
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