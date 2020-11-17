В украинском учебнике по химии написали, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях. При этом информацию взяли с сайта Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

В учебнике по химии детей учат недоказанной медицине

О такой "доказательной" информации, которую опубликовали в учебнике для учащихся 9 класса, рассказала в фейсбуке Инна Домина.

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В тексте на страницах учебника говорится, что водный раствор соды следует пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и при других заболеваниях.

Фото с фейсбук-страницы Инны Доминой

Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?

– отметила автор.

Сайт, на который ссылаются в учебнике / Фото с фейсбук-страницы Инны Доминой

Это не единственная жалоба на доказательность информации в учебнике

В сети также обсуждали и другие фрагменты текста с недоказанной информацией, которую они нашли в этом учебнике.

Каролина Айрапетян отметила, что в учебнике указано о спиртовых компрессах при простудных заболеваниях.