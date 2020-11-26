В Дании возникла проблема, связанная с выбракованными из-за коронавируса норками. Их похоронили не слишком глубоко, и теперь их тела буквально появляются на поверхности.

Тысячи норок были похоронены на уровне одного метра под землей на территории военного полигона, а теперь их выталкивает из могил. Чтобы исправить ситуацию, полиция региона Западная Ютландия засыпает их землей, сообщает The Guardian.

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Представитель национальной полиции Томас Кристенсен объяснил причину проблемы. Дело в том, что почва в Западной Ютландии является песчаной и слишком легкой.

Из-за разложения тел могут образовываться газы. Это заставляет все немного расширяться. Таким образом, в худшем случае норку выталкивает из земли,

– Кристенсен.

Но кроме этого, местные СМИ сообщили другую не слишком приятную новость. Оказывается, что животных могли похоронить слишком близко к озерам и подземным водам, что может стать причиной загрязнения почвы и источников питьевой воды.

Министерство окружающей среды Дании заявило, что это явление было "временной проблемой, связанной с процессом разложения". Они добавили, что до установления ограждения территорию будут круглосуточно контролировать полицейские.

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