Убитых из-за коронавируса норок в Дании выталкивает из могил
В Дании возникла проблема, связанная с выбракованными из-за коронавируса норками. Их похоронили не слишком глубоко, и теперь их тела буквально появляются на поверхности.
Тысячи норок были похоронены на уровне одного метра под землей на территории военного полигона, а теперь их выталкивает из могил. Чтобы исправить ситуацию, полиция региона Западная Ютландия засыпает их землей, сообщает The Guardian.
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Представитель национальной полиции Томас Кристенсен объяснил причину проблемы. Дело в том, что почва в Западной Ютландии является песчаной и слишком легкой.
Из-за разложения тел могут образовываться газы. Это заставляет все немного расширяться. Таким образом, в худшем случае норку выталкивает из земли,
– Кристенсен.
Но кроме этого, местные СМИ сообщили другую не слишком приятную новость. Оказывается, что животных могли похоронить слишком близко к озерам и подземным водам, что может стать причиной загрязнения почвы и источников питьевой воды.
Министерство окружающей среды Дании заявило, что это явление было "временной проблемой, связанной с процессом разложения". Они добавили, что до установления ограждения территорию будут круглосуточно контролировать полицейские.
Что известно о коронавирусе от норок из Дании
- 4 ноября премьер-Министер Дании Метте Фредериксен заявила. что "все норки в Дании должны быть убиты".
- Она сообщила, что от этих животных якобы распространяется мутировавший коронавирус, которым на севере страны заразились 12 человек. Она убеждала, что мутированная вариация SARS-CoV-2 снижает способность к образованию антител.
- Через новый штамм инфекции правительство Дании усилило карантин в 7 северных муниципалитетах.
- Полиция Дании подсчитала, что придется уничтожить от 15 до 17 миллионов животных.
- В ВОЗ раскритиковали решение Дании. Коронавирус мутирует постоянно и пока на тот момент не было никаких подтверждений, что его новая версия опасна.
- Кроме Дании, инфицированных норок нашли еще в 8 странах, в частности: в Ирландии, Греции, Польше, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Украина также провела проверки на своих фермах, но не обнаружила вспышек болезни.
- Правительство Дании таки приняло решение уничтожить 15 миллионов зверюшек и уже начало выбраковки. Министр сельского хозяйства и продовольствия страны Могенс Йенсен извинился перед фермерами и подал в отставку.
- Согласно последним подсчетам, фермеры, уже убили больше 10 миллионов своих животных.
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