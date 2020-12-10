У жителей разных стран представление о счастье кардинально отличается: какое у нас
Исследователи из США обнаружили, что представление о счастье зависит от того, в какой части света проживает человек и к какой культуре он принадлежит.
Ученые из Калифорнийского университета (США) обратили внимание на то, что большинство исследований о счастье используют западную модель этого понятия. Поэтому для того, чтобы глубже изучить данный вопрос, исследователи выяснили, как выглядит счастье для представителей восточных культур. Работа опубликована в журнале PLOS.
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Исследователи сравнили две культурные концепции для людей из разных стран. В опросе приняли участие представители 63 государств и 42 языков.
В частности, для людей из западных стран понятие счастья является индивидуальным. Оно скорее рассматривается как результат упорного и длительного труда и заслуженная награда, а не как элемент удачи.
При этом в восточных культурах счастье представляется совсем иначе. Оно проявляется не на индивидуализме и собственных желаниях, а в коллективизме и гармонии с другими.
Проще говоря – в странах Запада счастье предполагает независимость, а в странах Востока – взаимозависимость. Кроме того, западные люди вкладывают в это понятие достаточно острые ощущения, а восточные – гармонию и спокойствие. По мнению специалистов, это связано с разным уровнем эмоционального возбуждения у этносов.
Также интересно, что самоуважение в западных странах считается сильнейшим показателем счастья. А вот люди с Востока ставят гордость за свою семью выше, чем собственную самооценку.
Результаты исследования
- Ученые пришли к выводу, что восточная модель представлений о счастье и в самом деле подходит людям, проживающим в странах Востока. А вот западная, соответственно, жителям стран Запада.
- Ни одна из этих моделей не подходит, например, для жителей стран Африки.
- Это подтверждает гипотезу о том, что люди из разных культур имеют разное представление о счастье.
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