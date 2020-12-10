Исследователи из США обнаружили, что представление о счастье зависит от того, в какой части света проживает человек и к какой культуре он принадлежит.

Ученые из Калифорнийского университета (США) обратили внимание на то, что большинство исследований о счастье используют западную модель этого понятия. Поэтому для того, чтобы глубже изучить данный вопрос, исследователи выяснили, как выглядит счастье для представителей восточных культур. Работа опубликована в журнале PLOS.

К теме Как достичь эмоционального благосостояния: психологи разработали простую схему

Исследователи сравнили две культурные концепции для людей из разных стран. В опросе приняли участие представители 63 государств и 42 языков.

В частности, для людей из западных стран понятие счастья является индивидуальным. Оно скорее рассматривается как результат упорного и длительного труда и заслуженная награда, а не как элемент удачи.

При этом в восточных культурах счастье представляется совсем иначе. Оно проявляется не на индивидуализме и собственных желаниях, а в коллективизме и гармонии с другими.

Проще говоря – в странах Запада счастье предполагает независимость, а в странах Востока – взаимозависимость. Кроме того, западные люди вкладывают в это понятие достаточно острые ощущения, а восточные – гармонию и спокойствие. По мнению специалистов, это связано с разным уровнем эмоционального возбуждения у этносов.

Также интересно, что самоуважение в западных странах считается сильнейшим показателем счастья. А вот люди с Востока ставят гордость за свою семью выше, чем собственную самооценку.

Результаты исследования