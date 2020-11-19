Уровень антител у мужчин снижается значительно быстрее, чем у женщин. Это открытие может изменить подход к вакцинации от коронавируса, которая стартует в разных странах мира в следующем году.

Ученые из Института Пастера (Institut Pasteur) в течение шести месяцев наблюдали за иммунитетом против коронавируса у 308 сотрудников больниц. Большинство пациентов из них перенесли коронавирус в легкой форме. Препринт статьи опубликовали на medrxiv.

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Зависимость антител от пола

Исследователи проверили уровень антител у участников с помощью трех различных тестов два раза в течение 172 дней. Самый высокий уровень при первом анализе выявили в образцах крови мужчин за 50 лет и пациентов с лишним весом. При повторном анализе ученые обнаружили, что у мужчин уровень антител, в том числе нейтрализующих белков, снизился значительно больше, чем у женщин, независимо от возраста и веса.

Ученые отметили, что в острой фазе заболевания титр антител у мужчин выше, но снижается гораздо быстрее, а у женщин он остается достаточно стабильным.

Почему у мужчин меньше антител

Исследователи пока не могут найти объяснение этому феномену, но предполагают, что динамика снижения антител напрямую зависит от их уровня в острой фазе.

Не исключено, что мужчинам требуется дополнительная доза вакцины для формирования стойкого иммунитета. Но антитела – это не единственный маркер иммунного ответа, поэтому преждевременно говорить о том, что мужчины защищены от коронавирус хуже. Появляется все больше данных о том, что клеточный иммунитет защищает от инфекции даже после снижения уровня антител.