Украина может бесплатно получить дополнительные 8 миллионов доз вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным восьми миллионам. Таким образом, общее количество доз может составлять 16 миллионов.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Читайте также План вакцинации против коронавируса будут обновлять, – Шмыгаль Виктор Ляшко “Украина может рассчитывать минимум на 8 миллионов доз вакцины, то есть это рассчитанное количество доз в соответствии с 20% всего населения. Мы продолжаем переговоры с ВОЗ для того, чтобы увеличить это количество доз”. По словам Ляшко, все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. 8 миллионов — это стопроцентная гарантия, 16 — это потенциальная возможность Виктор Ляшко "Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 миллионов доз – мы это проговариваем, но пока гарантий нет”. Внимание! 22 декабря Минздрав представил план вакцинации населения против коронавируса. Прививка будет добровольной для всех групп населения и групп риска. Что известно о предстоящей вакцинации План уже утвердило правительство. Сначала вакцинируют группы риска.

Украина вероятнее всего получит вакцины производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Ее эффективность составляет 70%, что является меньшим процентом, чем у Pfizer/BioNTech и Moderna.

Но ее транспортировка и использование проще – AstraZeneca не требует ультрахолодных условий хранения, в отличие от вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вместе с тем, глава Минздрава отметил, что Украина готовится к получению любой из трех вакцин и создаст соответствующие условия.

Варшава может передать Киеву вакцину против коронавирусной инфекции, если у них будут излишки. Сейчас продолжаются переговоры. Что известно об украинской вакцине и когда начнут делать прививки – читайте в материале 24 канала.

4 этапа вакцинации в Украине / инфографика 24 канала