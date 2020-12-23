У Украины есть шансы получить 16 миллионов доз вакцины против коронавируса, – Ляшко
Украина может бесплатно получить дополнительные 8 миллионов доз вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным восьми миллионам. Таким образом, общее количество доз может составлять 16 миллионов.
Об этом в интервью Радио НВ сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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Виктор Ляшко
“Украина может рассчитывать минимум на 8 миллионов доз вакцины, то есть это рассчитанное количество доз в соответствии с 20% всего населения. Мы продолжаем переговоры с ВОЗ для того, чтобы увеличить это количество доз”.
По словам Ляшко, все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. 8 миллионов — это стопроцентная гарантия, 16 — это потенциальная возможность
Виктор Ляшко
"Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 миллионов доз – мы это проговариваем, но пока гарантий нет”.
Что известно о предстоящей вакцинации
- План уже утвердило правительство. Сначала вакцинируют группы риска.
- Украина вероятнее всего получит вакцины производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Ее эффективность составляет 70%, что является меньшим процентом, чем у Pfizer/BioNTech и Moderna.
- Но ее транспортировка и использование проще – AstraZeneca не требует ультрахолодных условий хранения, в отличие от вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.
- Вместе с тем, глава Минздрава отметил, что Украина готовится к получению любой из трех вакцин и создаст соответствующие условия.
- Варшава может передать Киеву вакцину против коронавирусной инфекции, если у них будут излишки. Сейчас продолжаются переговоры.
4 этапа вакцинации в Украине / инфографика 24 канала
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