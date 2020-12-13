Чаще всего дети либо не болеют COVID-19, либо болеют им в легкой или бессимптомной форме. Оказалось, что даже в этом случае вирус может приводить к тромбоэмболическим осложнениям. И пока ученые не знают, как в долгосрочной перспективе это скажется на здоровье таких детей.

Могут ли быть у детей осложнения при COVID-19

Ученые из Детской больницы Филадельфии обнаружили у переболевших COVID-19 детей повышенные уровни биомаркеров, которые связаны с повреждением кровеносных сосудов. Эти тревожные признаки были у детей как при легкой форме COVID-19 с минимальными симптомами, так и без них вообще.

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Поражения мелких кровеносных сосудов – частый синдром среди взрослых, который является потенциальной причиной тяжелой формы COVID-19. Однако в отношении детей пока все неоднозначно.

Пока мы не знаем клинических последствий повышения этого биомаркера у детей при отсутствии или с минимальными симптомами COVID-19,

– пояснил один из авторов исследования Дэвид Тичи.

Затем они стали изучать механизмы иммунной системы, что приводит к воспалению. Ученые проанализировали данные 50 детей, болевших в легкой и тяжелой форме, а у некоторых из них был синдром мультисистемного воспаления. Оказалось, что биомаркер активации иммунной системы был повышен у всех детей.

Хотя у большинства детей COVID-19 не протекает тяжело, мы видим, что могут быть и другие последствия коронавирусной инфекции,

– отметили исследователи.

Дальнейшие исследования должны определить какие краткосрочные и долгосрочные последствия это может иметь на здоровье детей.

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