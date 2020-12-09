Течение инфекции SARS-CoV-2 у идентичных близнецов при одинаковых факторах генетики и внешнем воздействии тяжесть болезни оказалась разной.

В новом исследовании ученые оценивали влияние различных факторов на течение COVID-19 у двух идентичных (однояйцевых) близнецов-мужчин 60 лет. У таких близнецов набор генов одинаков, поэтому исследования с их участием помогают понять роль генетики в развитии определенных болезней, пишет Annals of Internal Medicine.

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Почти идентичные люди с разным течением COVID-19

Помимо набора генов, у участников исследования было много общего. У одного из них не было хронических болезней и других известных факторов, которые связаны с тяжелым течением COVID-19. Они жили вместе и работали на одной работе (ремонтировали машины), то есть на них действовали одинаковые условия окружающей среды. Кроме того, по всей видимости, они заразились от одного человека.

Течение заболевания

Первые симптомы болезни у близнецов были сходными: заложенность носа, одышка, слабость и сухой кашель. Их госпитализировали на 10-й день болезни в связи с ухудшением состояния, у обоих врачи диагностировали легкую пневмонию. При ПЦР-тестах было установлено, что вирусная нагрузка у них примерно одинаковая.

В больнице обоих близнецов лечила одна и та же группа медиков, они получали одинаковое лечение в течение двух недель. Несмотря на то, что болезнь у братьев начиналась одинаково, после госпитализации появились различия. Через две недели один близнец был выписан с выздоровлением (без осложнений), а второй переведен в палату интенсивной терапии.

Мужчине, который остался в больнице через две недели, нужна была искусственная вентиляция легких: у него развился шок в связи с присоединением бактериальной инфекции. После этого он провел еще 17 дней в обычном отделении и был выписан с выздоровлением.

Выводы

В выводах исследования ученые сообщают, что в описанном случае на различия в течении болезни не могли повлиять практически все известные факторы риска. Ученые не могут объяснить этот случай.