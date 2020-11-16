У НАН Украины и Минздрава кардинально отличаются прогнозы по COVID-19 в стране: подробности
В Министерстве здравоохранения считают, что карантин выходного дня поможет замедлить распространение коронавирусной инфекции в Украине. Зато у Национальной академии наук Украины другое мнение.
В эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Максим Степанов заявил что заболеваемость коронавирусом в Украине спадет уже через 14 дней. Об этом сообщает 24 канал.
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Параллельно с этим, НАН Украины опубликовали прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на период 16 – 29 ноября 2020 года.
Согласно ему, до 29 ноября число инфицированных коронавирусом в стране достигнет 737 946. Это на 192 257 больных больше, чем 16 ноября (545 689). Кроме этого, количество умерших в результате инфекции может увеличиться еще на 3 100.
Степанов уже успел прокомментировать исследования ученых. Он пояснил, что при расчете НАН отталкивались от сегодняшней динамики.
"Мы работаем с НАН и СНБО. Мы делимся информацией. СНБО делает математическую модель. Но те расчеты они делали исходя из динамики, которая у нас сегодня", – добавил министр здравоохранения.
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