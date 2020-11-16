В Министерстве здравоохранения считают, что карантин выходного дня поможет замедлить распространение коронавирусной инфекции в Украине. Зато у Национальной академии наук Украины другое мнение.

В эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Максим Степанов заявил что заболеваемость коронавирусом в Украине спадет уже через 14 дней. Об этом сообщает 24 канал.

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Максим Степанов “Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежесуточной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней. Это в среднем инкубационный период".

Параллельно с этим, НАН Украины опубликовали прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на период 16 – 29 ноября 2020 года.

Согласно ему, до 29 ноября число инфицированных коронавирусом в стране достигнет 737 946. Это на 192 257 больных больше, чем 16 ноября (545 689). Кроме этого, количество умерших в результате инфекции может увеличиться еще на 3 100.

Степанов уже успел прокомментировать исследования ученых. Он пояснил, что при расчете НАН отталкивались от сегодняшней динамики.

"Мы работаем с НАН и СНБО. Мы делимся информацией. СНБО делает математическую модель. Но те расчеты они делали исходя из динамики, которая у нас сегодня", – добавил министр здравоохранения.