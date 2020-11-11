Дети производят меньше антител против SARS-CoV-2, и эти антитела слабее, чем у взрослых. Неожиданным образом, это может способствовать легкому течению инфекции.

Ученые проверили уровень антител против COVID-19 у 79 лиц разного возраста и с разным клиническим течением COVID-19, сообщает Nature Immunology.

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Иммунный ответ на коронавирус у детей

Среди участников были 16 детей с мультисистемным воспалительным синдромом (который похож на синдром Кавасаки) и 31 ребенок без этого синдрома.

Находки ученых согласуются с данными предыдущих исследований: у большинства участников был отчетливый иммунитет к коронавирусу. Но оказалось, что "набор антител" у взрослых и детей отличается.

Дети производили преимущественно один тип антител: иммуноглобулины G (IgG) к шиповидного белка вируса. У взрослых было больше разных типов антител к этому и другим белкам коронавируса, и эти белки лучше нейтрализовали вирус.

Ни у кого из детей ученые не обнаружили антитела к белку коронавирус, который называется нуклеокапсид (он располагается вокруг генетического материала вируса). Этот белок находится не на поверхности. Антитела к нему вырабатываются только при большом количестве вирусов в организме. Эта находка подтверждает, что у детей инфекция слабее.

Почему это хорошо

Чрезмерно сильный иммунный ответ на коронавирус может быть причиной развития тяжелых форм COVID-19 и даже смерти. Слабый иммунный ответ способствует победе над инфекцией до того, как она вызовет тяжелые поражения в организме.

Потенциально это может объяснить, почему коронавирусная инфекция обычно легко проходит у детей. Кроме этого, открытие может дать ответ, почему дети менее заразны при COVID-19 – они могут распространять инфекцию не так долго, как взрослые.