У Байдена уверяют, что вакцина будет действовать и на мутировавший коронавирус
Вакцины против коронавируса должны действовать и на егоновую разновидность. Бывший (при Обаме) и, скорее всего, будущий (при Байдене) главный военный врач США Вивек Мурти заявил, что нет причин в этом сомневаться.
Подействуют ли вакцины на мутировавший коронавирус
В Великобритании сообщили о новом штамме коронавируса, который более заразен, хотя и не более опасен. Ситуацию прокомментировали в администрации Байдена, как пишет Интерфакс-Украина.
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В частности, у Байдена ответили на наиболее больной вопрос из связанных с COVID-19, который сейчас беспокоит мир: будут ли уже разработанные вакцины действовать и против мутировавшего коронавируса.
По этому поводу высказался Вивек Мурти – основатель сообщества Врачи для Америки, бывший главный военный врач США при президенте Обаме, который, по анонсу избранного президента Джо Байдена, вскоре вернется на эту должность.
Нет никаких причин полагать, что разработанные вакцины не будут эффективны и против этого вируса (обнаруженного в Великобритании – 24 канал),
– заверил он.
И напомнил, что у специалистов нет доказательств, которые бы свидетельствовали о большей смертоносноси нового штамма вируса.
Коротко о "британской" мутации коронавируса
- 20 декабря премьер правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в его стране обнаружили мутировавший коронавирус – правда, еще в сентябре, но правительство узнало об изменении эпидемиологической ситуации аж 11 декабря.
- По словам британцев, мутировавший коронавирус на 70% заразнее, хотя и данных о большей смертности от него пока нет.
- Британские власти приняли решение немедленно (уже с воскресенья, 20 декабря) ввести максимально жесткие ограничительные меры в Лондоне и почти на всем юго-востоке Англии.
- Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция, Болгария, Ирландия, Швеция, Иран, Израиль, Сальвадор, Турция и Саудовская Аравия, а также Италия уже прекратили полностью или частично принимать авиарейсы из Великобритании.
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