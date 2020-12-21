Вакцины против коронавируса должны действовать и на егоновую разновидность. Бывший (при Обаме) и, скорее всего, будущий (при Байдене) главный военный врач США Вивек Мурти заявил, что нет причин в этом сомневаться.

Подействуют ли вакцины на мутировавший коронавирус

В Великобритании сообщили о новом штамме коронавируса, который более заразен, хотя и не более опасен. Ситуацию прокомментировали в администрации Байдена, как пишет Интерфакс-Украина.

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В частности, у Байдена ответили на наиболее больной вопрос из связанных с COVID-19, который сейчас беспокоит мир: будут ли уже разработанные вакцины действовать и против мутировавшего коронавируса.

По этому поводу высказался Вивек Мурти – основатель сообщества Врачи для Америки, бывший главный военный врач США при президенте Обаме, который, по анонсу избранного президента Джо Байдена, вскоре вернется на эту должность.

Нет никаких причин полагать, что разработанные вакцины не будут эффективны и против этого вируса (обнаруженного в Великобритании – 24 канал),

– заверил он.

И напомнил, что у специалистов нет доказательств, которые бы свидетельствовали о большей смертоносноси нового штамма вируса.

Мурти отдельно подчеркнул, что с появлением мутаций коронавируса методы противостояния ему не меняются: надо носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки.

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