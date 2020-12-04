У 13-летнего мальчика на Сумщине подозрение на туляремию: что известно об инфекции
13-летнего мальчика в Сумской области госпитализировали с подозрением на опасное инфекционное заболевание туляремия. Основным источником инфекции в природе являются грызуны.
14 ноября у подростка появилась боль в горле, увеличились лимфатические узлы, а также повысилась температура до 39°С. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в фейсбуке.
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В тот же день он обратился за медицинской помощью, а 16 ноября был госпитализирован в инфекционное отделение.
Туляремия – это особо опасное инфекционное заболевание, передающееся от животных к людям. Если больному не оказать вовремя медицинскую помощь, возможны серьезные осложнения или смерть,
– отметили в ЦОС.
Специалисты лабораторного центра начали эпидемиологическое расследование для выяснения условий и причин появления заболевания.
Что такое туляремия?
- Туляремия – это острая инфекционная болезнь, которой могут заболеть люди и животные.
- Возбудитель – бактерия Francisella tularensis.
- Основной источник инфекции для человека – ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы.
- Переносчики инфекции – иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.
"Человек инфицируется при контакте с больными животными, от укуса переносчика, употребления зараженных продуктов и воды и даже через дыхательные пути (например, во время обработки зараженных зерновых продуктов, фуража)", – объяснили в пресс-служба.
Симптомы туляремии:
- увеличение лимфоузлов
- повышение температуры тела до 38-40°С;
- сильная головная боль
- общая слабость,
- головокружение, нарушение сознания;
- боль в мышцах;
- тошнота
- рвота
- покраснение лица и глаз
- сыпь, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.
Лечение проводят только в условиях стационара. Пациентам назначают антибактериальную терапию.
Профилактика туляремии
Для профилактики туляремии у человека используют живую туляремийную вакцину (Эльберта – Гайского). Ревакцинацию осуществляют по показаниям через пять лет (домашних животных не вакцинируют).
Профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами.
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