13-летнего мальчика в Сумской области госпитализировали с подозрением на опасное инфекционное заболевание туляремия. Основным источником инфекции в природе являются грызуны.

14 ноября у подростка появилась боль в горле, увеличились лимфатические узлы, а также повысилась температура до 39°С. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в фейсбуке.

Читайте также Какие болезни возникают из-за удаленной работы

В тот же день он обратился за медицинской помощью, а 16 ноября был госпитализирован в инфекционное отделение.

Туляремия – это особо опасное инфекционное заболевание, передающееся от животных к людям. Если больному не оказать вовремя медицинскую помощь, возможны серьезные осложнения или смерть,

– отметили в ЦОС.

Специалисты лабораторного центра начали эпидемиологическое расследование для выяснения условий и причин появления заболевания.

Что такое туляремия?

Туляремия – это острая инфекционная болезнь, которой могут заболеть люди и животные.

Возбудитель – бактерия Francisella tularensis.

Основной источник инфекции для человека – ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы .

. Переносчики инфекции – иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.

"Человек инфицируется при контакте с больными животными, от укуса переносчика, употребления зараженных продуктов и воды и даже через дыхательные пути (например, во время обработки зараженных зерновых продуктов, фуража)", – объяснили в пресс-служба.

Симптомы туляремии:

увеличение лимфоузлов

повышение температуры тела до 38-40°С;

сильная головная боль

общая слабость,

головокружение, нарушение сознания;

боль в мышцах;

тошнота

рвота

покраснение лица и глаз

сыпь, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.

Лечение проводят только в условиях стационара. Пациентам назначают антибактериальную терапию.

Профилактика туляремии

Для профилактики туляремии у человека используют живую туляремийную вакцину (Эльберта – Гайского). Ревакцинацию осуществляют по показаниям через пять лет (домашних животных не вакцинируют).

Профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами.