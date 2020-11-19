Ученые выяснили, что космические сети галактики и сети нейронов в человеческом мозге поразительно похожи. Разница лишь в масштабах.

К такому выводу пришли астрофизик Франко Вазза из Болонского университета и нейрохирург Альберто Фелетто из Университета Вероны в совместном исследовании, пишет журнал Frontiers in Physics.

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Что общего в мозге и Вселенной

Несмотря на существенную разницу в масштабе между двумя сетями, различные физические процессы в них могут создавать структуры. Причем они характеризуются одинаковыми уровнями сложности и самообслуживания.

Человеческий мозг функционирует благодаря своей широкой нейронной сети, которая, как считается, содержит около 69 миллиардов нейронов. С другой стороны, Вселенная состоит из космической сети, содержащей минимум 100 миллиардов галактик.



Нейроны в мозге и Вселенной / Фото Frontiers in Physics

В обеих системах только 30% их массы составляют галактики и нейроны, которые образуют длинные волокна или узлы между ними. Наконец, в обеих системах 70% распределения массы или энергии состоит из компонентов, которые играют явно пассивную роль. Речь идет о воде в мозге и темной энергии.

Ученые предполагают, что обе сети развиваются по схожим физическим принципам, поэтому они так похожи.