Турция скрывала реальную ситуацию с COVID-19 ради туризма, – СМИ
В Турции резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Между тем бывший союзник Эрдогана Ахмет Давутоглу ранее заявлял, что власти страны скрывают истинную ситуацию с COVID-19.
Еще в сентябре бывший министр иностранных дел и исполнитель обязанностей премьер-министра Турции Ахмет Давутоглу заявлял, что власть страны занижает уровень заболеваемости коронавирусом в стране, сообщает Israel Hayom.
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Так, в то время, как большинство туристических стран придерживались достаточно строгих карантинных ограничений, Турция почти беспрепятственно принимала иностранных туристов. Поэтому в искаженной статистике заболеваемости турецкие власти обвиняли многие западные страны.
В сентябре заявления Ахмета Давутоглу в очередной раз вызвали волну сомнений и обсуждений.
Многие профессора, ученые и медицинские эксперты жалуются, что у них нет доступа к источникам информации. Членами научного комитета являются 3 – 5 министров, родственники президента и служащие министерства здравоохранения, которые не подходят для внешнего надзора,
– рассказал тогда Давутоглу.
Уже в октябре министр здравоохранения Фареттин Коча признал, что согласно решению Эрдогана министерство публикует не полную статистику заболеваемости COVID-19 по меньшей мере с июля. Оказалось, что в нее попадают только люди с симптомами, мол, бессимптомные больные "не имеют первоочередного значения для пандемии".
- В то время турецкие врачи и политики, включая мэров Стамбула и Анкары, сообщали, что в больницах и городах ситуация хуже, чем свидетельствует национальный подсчет.
- В общем, заявления от медиков о забитых палатах интенсивной терапии звучали еще летом, но власть страны их опровергала.
- Между тем издание The News York Times заметило искажение статистики в стране еще в апреле.
13 – 15 ноября в Стамбуле состоялся этап Формулы-1, на котором Турция готовилась принимать тысячи туристов. Впрочем, Гран-при решили проводить все же без зрителей. Считается, что это мероприятие должно было закрывать туристический сезон в стране.
Турция начала учитывать бессимптомных больных с 25 ноября. Неудивительно, что с этого момента заболеваемость в стране резко возросла. На графике четко видно, как начиная с этого числа ежедневный прирост инфицированных только возрастает.
Заболеваемость коронавирусом в Турции / Дані Worldometers
К слову, 1 декабря в Турции ужесточили карантинные ограничения. По всей территории страны в будние дни с 21:00 до 5:00 утра по местному времени действует комендантский час.
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