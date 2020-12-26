Словакия начала вакцинацию от коронавируса. Это уже третья страна в Евросоюзе, которая прививает от COVID-19.

Первым в стране в субботу, 26 декабря, вечером вакцинировался инфекционист и член Правительственной комиссии по борьбе с пандемией Владимир Крчмеры. Об этом сообщили на сайте Nový čas.

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Кого еще будут вакцинировать

В воскресенье, 27 декабря, дозу вакцины Pfizer получат:

президент Словакии Зузана Чапутова;

некоторые министры и члены парламента.



Вакцинация в Словакии / Фото Nový čas

Словакия получила вакцину

Словакия уже получила 10 тысяч доз вакцины. Всего у страны есть соглашения на закупку 18 миллионов доз при населении в 5,45 миллиона человек. Ожидается, что для всех, кто не попадает в группу риска, вакцина будет доступна к Пасхе в апреле 2021 года.

Отметим! Общий процесс вакцинации от коронавируса в Евросоюзе будет запущен утром 27 декабря.



В Словакии начали вакцинирование / Фото Nový čas

Вакцинация в Евросоюзе: что известно