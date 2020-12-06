Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал начало вакцинации населения против коронавируса уже со следующей недели.

По словам Трампа, разработка вакцин от COVID-19 продвигается на небывалом ранее уровне. Об этом он заявил 5 декабря в Вальдосте, что в штате Джорджия, говорится в твиттере.

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Она (вакцинация) начнется на следующей неделе, мы начнем делать прививки,

– заявил Дональд Трамп.

Кроме того, начнет прививание с 8 декабря и Великобритания. В течение следующей недели в стране будут доступны 800 тысяч доз вакцин. Кроме того, британское правительство компенсирует каждому, кто страдает серьезными побочными эффектами вакцины, выплату до 120 000 фунтов стерлингов.

Напомним, 20 ноября американская компания Pfizer совместно с немецким партнером Biontech подали заявки для регистрации своей вакцины против коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

Прогноз ученых

Американские ученые, а именно специалисты Института систем измерений и анализа при Университете Вашингтона, прогнозируют увеличение количества жертв в США от коронавируса до апреля 2021 года. Глава института считает, что именно в апреле будет заметен первый эффект от массовой вакцинации.

Массовая вакцинация населения в 2021 году даст нам путь к нормальной жизни, но впереди нас ждут еще несколько тяжелых месяцев. Мы должны быть внимательными и защищаться от вируса по крайней мере до апреля,

– заявил глава Института Кристофер Мюррей.

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