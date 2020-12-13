В Украине могут усилить карантинные ограничения ранее 8 января. Кабинет Министров примет такое решение, если ежедневно будут выявлять 32 – 35 тысяч новых больных COVID-19.

Такую информацию заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов. Об этом сообщает 24 канал.

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Преодоление коронавирусной инфекции

По его словам, нужно понимать, сколько ввели коек COVID-пакета.

Сейчас мы говорим о цифре 32 – 35 тысяч больных за день. Но надо понимать, сколько коек было обеспечено кислородом и сколько больниц было вовлечено в преодоление коронавирусной инфекции,

– отметил Немчинов.

Минздрав работает над койкофондом

Он обратил внимание на то, что кроме выявленных больных важно еще оценивать количество госпитализированных. По его мнению, правительство постоянно увеличивает койкофонд. Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы, в случае необходимости, довести его до 90 тысяч.

Отметим! Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если правительство не объявит локдаун в январе, то придется срочно делать его в феврале. Больше об этом читайте здесь.

Также он добавил: "У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом. Есть задача к концу года выйти на более 40 тысяч, а в перспективе – на 75 тысяч, если будет 90 тысяч койкомест привлечено в ковидном пакете".

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