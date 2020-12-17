Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что политика Ульяны Супрун могла привести к коллапсу медицинской системы. Сейчас они якобы исправляют ошибки предшественников.

"Я только один раз вспомнил эту женщину в своей жизни. Именно назвал ее фамилию (говорится об Ульяне Супрун – 24 канал), мне не интересна ее жизнь и остальные вещи", – сказал Степанов в интервью программе "Министры в галстуках и без" на 24 канале.

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"Я только констатирую факт, в каком состоянии все находится. Я констатирую факт, что все, что делалось в ее времена, надо было делать по-другому. Потому что то, что сделано сейчас, надо исправлять", – заявил он.

По его словам, что политика, согласно которой работала Ульяна Супрун, не справилась бы с коронавирусом.

Я могу сказать, если бы эту политику продлили на 2 года, а в 2022 году произошел COVID-19, то у нас не было бы ни одного инфекционного отделения, эпидемиологов и лабораторных центров. Коллапс системы произошел бы за несколько месяцев,

– сказал Степанов.

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