На первой фазе в организме наблюдается высокая вирусная нагрузка, а на втором вируса уже нет, но из-за серьезных повреждений тканей, выздоровление еще не наступает. Это означает, что лечение, которое применяют во всем мире сейчас должно быть разнонаправленным, а разработка универсального препарата против SARS-CoV-2 вряд ли будет эффективной.

Исследователи хотели выяснить, что происходит во время того, как SARS-CoV-2 попадает в дыхательные пути, а также как инфекция в клетках легких влияет на иммунную реакцию организма. Для этого команда проанализировала результаты вскрытия 24 умерших от COVID-19 пациентов. Результаты работы опубликовал медицинский журнал EurekAlert.

Читайте также Новая терапия рака печени продлила жизнь пациентов вдвое, – исследование

Особенности этапов

Наблюдения выявили две фазы инфекции у пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19:

Для ранней фазы было характерно высокая вирусная нагрузка в легких, что способствовало повышению экспрессии генов для запуска иммунной реакции.

На поздней стадии заболевания вируса в ткани уже не было, однако слишком тяжелое повреждение легких затрудняло восстановление организма.

Лечение зависит от этапа прогрессирования COVID-19

Ученые обнаружили, что иммунная система способна атаковать SARS-CoV-2, однако эта реакция варьируется между пациентами и даже в разных частях легких конкретного человека.

Это означает, что создать универсальный препарат будет очень трудно,

– отметил исследователь Дэвид Тинг.

Именно поэтому, лечение, которое направлено на репликацию вируса, в частности, широко применяемый для лечения ремдесивир, может быть эффективным только на ранней стадии инфекции.

Ученые также доказали, что вирусная репликация в легких была невысокой, поэтому, вероятно, SARS-CoV-2 в основном размножался в дыхательных путях, а потом попадал в легкие.