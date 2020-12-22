За все время пандемии COVID-19 в Украине заболело 979 тысяч человек. За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев уже традиционно зарегистрировано в Киеве – 1 159.

В одном из интервью глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что тест на антиген – это альтернатива ПЦР, но дешевле, эффективнее и быстрее. Подробнее о коронавирусе в столице и тестировании тестом на антиген он сообщил в эфире 24 канала.

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Замена "золотого стандарта"

По его словам, ПЦР-диагностика является "золотым стандартом" во всем мире, от нее не нужно отходить.

Но экспресс-исследования могут быстро выявить антиген и антитела. Такие тесты целесообразно проводить как первичная диагностика, как скрининг для быстрого получения диагноза,

– рассказал Рубан.

Он отметил, что в Украине уже зарегистрировано примерно 10 видов антигенов. После положительного результата на антиген, нужно обязательно, согласно рекомендациям ВОЗ, провести повторное подтверждение диагноза.

Где можно сделать тест

Сейчас тесты на антиген можно сделать в любой лаборатории: и в частной, и в государственной. Но окончательное решение должен принять врач, который определяет диагноз и назначает соответствующее лечение.

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Тесты используют в Украине

Как сказал эксперт, положительные результаты тестов на антиген засчитывают в общую статистику Минздрава относительно количества выявленных больных. Есть специальная таблица, программы, которые заполняют все лаборатории.

Коронавирус в Украине: коротко