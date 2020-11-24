В Тернопольской области студентов-медиков начали привлекать к лечению больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Тернопольская облгосадминистрация обратилась к студентам и преподавателям Тернопольского национального медицинского университета с просьбой о помощи в борьбе с COVID-19. Об этом сообщила Тернопольская ОГА на странице в фейсбуке.

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В ОГА заявили, что местные медики работают в постоянном напряжении. Кроме того, начала ощущаться нехватка медицинского персонала, поэтому они решили просить помощи у студентов и преподавателей.

Часть специалистов вызвалась помочь. Это как студенты, так и преподаватели. Среди них один врач-анестезиолог в пенсионном возрасте, студент, который работает в инфекционном в отделении больницы скорой помощи в Тернополе,

– рассказали в пресс-службе.

Всех, кто согласился помочь в борьбе с распространением коронавируса, устроили на условиях гражданско-правовых договоров. Поэтому все медики, среди которых есть студенты, получат оплату в зависимости от категории, в которой работают.

По состоянию на 24 ноября в Украине зарегистрировали 647 976 инфицированных коронавирусом, умерли во время течения COVID-19 – 11 263 пациента. Выздоровели – 299 358 больных.



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