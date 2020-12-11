По данным социологических опросов, почти половина украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19. Они против даже в том случае, если вакцина будет бесплатной. Если же за вакцину придется платить – желающих становится еще меньше.

Украинцы объясняют свою позицию по-разному. Журналисты 24 канала опросили нескольких киевлян, чтобы понять, что людей пугает больше всего.

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Владимир : Прежде всего эта вакцина очень дорогая. Если даже тест стоит 900 гривен, моя дочь делала... Однако, если пенсионерам будут платить 10 тысяч гривен, возможно, я и сделаю. Бесплатный сыр только в мышеловке.

: Прежде всего эта вакцина очень дорогая. Если даже тест стоит 900 гривен, моя дочь делала... Однако, если пенсионерам будут платить 10 тысяч гривен, возможно, я и сделаю. Бесплатный сыр только в мышеловке. Валентина : Конечно, вреда принесет. Вы что, не смотрите телевизор? Сколько вреда уже нанесено в России, а в Америке вообще вакцину не испытали еще. Не верю, боюсь.

: Конечно, вреда принесет. Вы что, не смотрите телевизор? Сколько вреда уже нанесено в России, а в Америке вообще вакцину не испытали еще. Не верю, боюсь. Игорь: Зачем лишний раз причинять своему иммунитету лишних испытаний. Если есть желание, то можно, допустим, когда COVID-19 уже пройдет.

Теории заговора

Когда пандемия началась, люди начали искать причину проблемы. Так и появились различные конспирологические теории.

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс стал мишенью обвинений. Насторожила людей его чрезмерная благотворительность в сферу здравоохранения и разработки вакцины.

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До сих пор одной из самых распространенных слухов является то, что пандемия – на самом деле всемирный заговор, а вакцинация против коронавируса имеет целью имплантацию крошечных микросхем, что отслеживают людей. А стоит за всем этим якобы Билл Гейтс.

Ко мне даже обращались пациенты с главным вопросом: "Это чипирование?",

– рассказала врач Анна Горбань.

Кроме теории всемирного заговора есть еще несколько причин отказа от спасительной инъекции.

Непонимание и страх

По словам врача, достаточно большой процент людей уже переболел и не понимает, для чего им прививаться. Или же они не доверяют закупкам.

Сложно поверить в то, что еще не видели,

– пояснил инфекционист Юрий Жигарев.

Он заверил, что люди хотят гарантий, а неиспытанная годами вакцина их дать не может.

"Мы же не знаем, как оно будет. Если вакцину от полимеомиелита мы используем более 50 лет, то мы уже все о ней знаем, побочные эффекты тоже. Здесь совершенно новый препарат и (люди думают – 24 канал) вдруг у меня там рога начнут расти, копыта, хвост отвалится через год после этой вакцинации? Никто не знает", – рассказал о страхах пациентов Жигарев.

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Вакцинация в Украине

По словам врачей, вакцинация – не привычна для украинцев. Последний раз большинство украинцев вакцинировались еще в Советском Союзе.

Каждые 10 лет должна быть сделана ревакцинация от дифтерии и столбняка, а наше население забыло, что это надо делать. В 1990 годах мы были привиты. Сегодня – 2020. Это 30 лет наше население не получало ничего,

– сказала врач Горбань.

Самыми популярными в Украине являются разве сезонные инъекции. Вакцинация от гриппа становится популярной, впрочем и здесь количество вакцинированного населения мало. "У американцев это 30 – 40% (вакцинированных от гриппа – 24 канал), а у нас даже 3% нет", – отметил Жигарев.

Пандемия COVID-19 показала, что только отсутствие одной нужной вакцины – это тысячи смертей ежедневно. Столбняк, оспа, полиомиелит и дифтерия – эти болезни удалось преодолеть именно благодаря прививкам. И если бы не вакцинация, эпидемии продолжали бы убивать миллионы людей каждый год. Сейчас такая долгожданная вакцина от COVID-19 уже существует и это существенный шаг к преодолению пандемии.



Готовы ли украинцы прививаться / Инфографика 24 канала