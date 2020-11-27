Каждого десятого работающего аутиста уволили из-за COVID-19. 70% аутистов остались без привычной поддержки соответствующих служб из-за пандемии коронавируса.

Такие результаты опроса обнародовала ведущая европейская ассоциация "Аутизм-Европа". Опрос проводился с 23 марта по 15 июня 2020 года и охватил 1 811 участников из 38 стран мира. Благодаря Международной общественной организации "Ребенок с будущим" украинские аутисты тоже участвовали в исследовании, пишет Здоровье 24.

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Влияние карантина на людей с аутизмом / Фото Autism Europe

Ассоциация "Аутизм-Европа" с помощью опроса хотела понять влияние карантина в связи с COVID-19 на людей с аутизмом и их семьи, социально-экономические последствия, влияние на систему здравоохранения,

– рассказала Инна Сергиенко, Консул "Аутизм-Европа" от Украины и основатель МОО "Ребенок с будущим".

Базовые потребности

85% опрошенных рассказали, что в их странах принимали официальные меры, чтобы люди оставались дома из-за распространения COVID-19. Такие карантинные ограничения заставили семьи проводить больше времени вместе чем обычно, что привело к напряженности. Она усиливалась и отсутствием доступа к службам поддержки.

"Учитывая мое психическое состояние, проблема в том, что я живу не один и больше не могу спокойно отдохнуть. Квартира очень маленькая", – рассказал аутист из Украины. Не лучше ситуация и среди людей с аутизмом, которые проживают в специальных заведениях – они тяжело переживают эпидемию, поскольку ограничены посещения семей или друзей и доступ к открытому пространству.

73% опрошенных отметили, что потребности людей с аутизмом и их семей не были удовлетворены должным образом во время вспышки COVID-19. 60% респондентов сказали, что было специальное положение и разрешалось выходить на улицу во время вспышки COVID-19. 28% отметили, что ничего подобного не было, а 11% опрошенных не знали, есть такие правила или нет.

Поддержка

Около 70% опрошенных отметили, что их связь со службой поддержки прервалась. Только четверть (26%) опрошенных заявила такая связь продолжается.



Службы поддержки во время пандемии хуже работают / Фото Autism Europe

Международный опрос продемонстрировал, что когда семьи людей с аутизмом пытались получить доступ к элементарным услугам, таким как магазины, аптеки, службы доставки, около половины опрошенных испытывали трудности.

Финансовое состояние

Вспышка COVID-19 повлияла также на финансовую ситуацию "аутистических" семей. Так, почти каждый третий отметил, что не имел возможности работать дома; 10% респондентов должны были заботиться о родственнике, а 7% были уволены с работы.



Много людей с аутизмом потеряли работу / Фото Autism Europe

Инна Сергиенко "Чтобы преодолеть негативные последствия, которые показал опрос, ассоциацией" Аутизм-Европа "было рекомендовано создать фонд "Europian Solidarity" для преодоления последствий кратковременной безработицы и безработицы людей с инвалидностью и их родственников. Также будет целесообразно увеличить количество доступной для аутистов работы, потому что дистанционная занятость стала привычной для некоторых секторов".

"Есть и более простые вещи, которые тоже помогут аутистам чувствовать себя комфортнее – страны должны позаботиться о доступности магазинов для людей с аутизмом и их родственников (при необходимости) с помощью установки специальных часов и коммуникации с аутистами и обществом. Также важно снизить панику в обществе, чтобы люди с аутизмом и их родственники могли покупать себе еду и все необходимое", – отметила Сергиенко.



Финансовое состояние людей с аутизмом / Фото Autism Europe