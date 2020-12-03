Донорский проект ZdaiBlood запустил кампанию для молодежи, в рамках которой хочет развенчать главные мифы относительно донорства крови, которые также часто связывают с татуировкой. Организаторы рассказали, что до сих пор многие молодые люди опасаются сдавать кровь именно из-за того, что имеют татуировки.

В частности, по информации ZdaiBlood, три из десяти запросов в Google, связанных с татуировками, касаются именно донорства крови. То есть, каждый третий интересуется, какие существуют ограничения и как влияет размер нанесенного изображения на срок отстранения от донорства крови.

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Вот несколько популярных запросов

Я же не могу быть донором, потому что имею тату. Правильно?

Делал тату пару месяцев назад и хочу сдать кровь. Это же ничего?

Да у меня маленькое тату. Неужели это ограничение?

На самом же деле единственным ограничением является то, что стать донором можно через год после нанесения татуировки.

Для того, чтобы донести эту информацию, ответить на главные вопросы и развеять все стереотипы, организация объединилась с тату-студией и запустила кампанию "Тату набивай – кровь сдавай". Проект приурочен к Всемирному дню добрых дел Щедрый Вторник и реализуется при финансовой поддержке Zagoriy Foundation.

Какие еще есть ограничения к сдаче крови

В возрасте не моложе 18 лет и не старше 60 лет. Вес должен быть не менее 50 килограммов.

Если вы болели гриппом, ОРВИ или ангиной, перед сдачей крови должно пройти больше месяца. При этом после последнего визита к стоматологу должно пройти не менее 10 дней.

Если у человека есть хронические заболевания печени, психические заболевания, грибковые поражения кожи, бронхиальная астма, гипертония 2-3 степени и другие.

Недавняя иммунизация. В зависимости от типа вакцины, после прививки до сдачи крови должно пройти от 10 дней до одного года.



Как подготовиться к сдаче крови на донорство / Инфографика 24 канала