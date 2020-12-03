Тату набивай – кровь сдавай: в Украине стартовала компания по поддержке донорства
Донорский проект ZdaiBlood запустил кампанию для молодежи, в рамках которой хочет развенчать главные мифы относительно донорства крови, которые также часто связывают с татуировкой. Организаторы рассказали, что до сих пор многие молодые люди опасаются сдавать кровь именно из-за того, что имеют татуировки.
В частности, по информации ZdaiBlood, три из десяти запросов в Google, связанных с татуировками, касаются именно донорства крови. То есть, каждый третий интересуется, какие существуют ограничения и как влияет размер нанесенного изображения на срок отстранения от донорства крови.
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Вот несколько популярных запросов
- Я же не могу быть донором, потому что имею тату. Правильно?
- Делал тату пару месяцев назад и хочу сдать кровь. Это же ничего?
- Да у меня маленькое тату. Неужели это ограничение?
Для того, чтобы донести эту информацию, ответить на главные вопросы и развеять все стереотипы, организация объединилась с тату-студией и запустила кампанию "Тату набивай – кровь сдавай". Проект приурочен к Всемирному дню добрых дел Щедрый Вторник и реализуется при финансовой поддержке Zagoriy Foundation.
Какие еще есть ограничения к сдаче крови
- В возрасте не моложе 18 лет и не старше 60 лет. Вес должен быть не менее 50 килограммов.
- Если вы болели гриппом, ОРВИ или ангиной, перед сдачей крови должно пройти больше месяца. При этом после последнего визита к стоматологу должно пройти не менее 10 дней.
- Если у человека есть хронические заболевания печени, психические заболевания, грибковые поражения кожи, бронхиальная астма, гипертония 2-3 степени и другие.
- Недавняя иммунизация. В зависимости от типа вакцины, после прививки до сдачи крови должно пройти от 10 дней до одного года.
Как подготовиться к сдаче крови на донорство / Инфографика 24 канала
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