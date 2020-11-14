На фоне улучшения эпидемиологической ситуации, власть Словакии решила ослабить карантин. С 16 ноября там снова разрешили работать кинотеатрам, бассейнам, церквям и театрам.

Впрочем, учреждения должны быть заполнены не более чем на 50%, сообщает Actuality.

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Люди должны сидеть через ряд или в шахматном порядке. На входе будут проверять температуру, а употреблять пищу и напитки в кинотеатрах еще запрещено.

Спортзалам и бассейнам позволили принимать не более 1 человека на 15 квадратных метров. А также регулярно проводить дезинфекцию помещений.

Справка. За сутки 13 ноября в Словакии обнаружили 1 771 нового больного, зато выздоровели 2 585 человек. "Такой хорошей пятницы у нас не было с 9 октября", – отреагировал премьер Игорь Матович.

В то же время режим чрезвычайной ситуации в стране, который должен был завершиться 14 ноября, продолжили на 45 дней.

Массовое тестирование в Словакии

Накануне в Словакии протестировали на COVID-19 более 1,5 миллиона человек, а это – почти треть населения. Тестирование проводят бесплатно, чтобы остановить вторую волну коронавируса.

Те, у кого все же диагностируют болезнь, вынуждены придерживаться двухнедельной самоизоляции. То же самое придется сделать тем, кто отказывается проверить, болеют ли они.

Заметим, что по состоянию на 14 ноября в Словакии обнаружили 85 567 больных коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 510 человек. Выздороветь удалось 29 024 пациентам.