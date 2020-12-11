То, что мы едим, так или иначе влияет на состояние нашего здоровья. Оказалось, что некоторые продукты могут влиять и на остроту ума.

Ученые из Университета Айовы пришли к выводу, что между некоторыми продуктами есть связь с когнитивными функциями. Исследование опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease, сообщает MedicalXpress.

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Исследователи проанализировали данные о 1 787 британцах в возрасте 46 – 77 лет. В период с 2006 – 2010, 2012 – 2013 и с 2015 по 2016 годы участники указывали свои пищевые и даже алкогольные привычки и проходили тесты на уровень "мышления на лету".

В предложенных анкетах участники проходили тестирование, где выбирали из списка такие варианты: обработанное мясо, птица, говядина, баранина, свинина, свежие фрукты, сушеные фрукты, сырые и приготовленные овощи, салаты, жирная и нежирная рыба, сыр, хлеб и хлопья. и такие напитки: чай, кофе, пиво, сидр, красное и белое вино, шампанское и ликер.

Когнитивные функции мозга – что это? Это функция центральной нервной системы – высшая нервная деятельность, без которой личность человека исчезает. Когнитивные функции – это способность понимать, познавать, изучать, осознавать, воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию.

Результаты исследования:

Сыр является лучшим защитным продуктом против возрастных когнитивных проблем, даже в пожилом возрасте.

Ежедневное потребление алкоголя, особенно красного вина, связано с улучшением когнитивных функций;

Употребление баранины раз в неделю (но не другого красного мяса) улучшает долговременные когнитивные способности;

Чрезмерное употребление соли вредно, но только для людей, которые уже находятся в группе риска болезни Альцгеймера. Поэтому таким людям необходимо следить за ее употреблением, чтобы избежать когнитивных проблем в будущем.

Но вместе с тем исследователи подчеркнули, что теперь необходимо провести рандомизированные клинические испытания. Это поможет определить, действительно ли такие простые изменения в рационе могут помочь мозгу сохранять ясность ума даже в пожилом возрасте.