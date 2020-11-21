Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший инфицировался коронавирусом COVID-19. Мужчина находится на самоизоляции.

42-летний Трамп-младший получил результат еще в начале недели и с тех пор находится на самоизоляции. Об этом сообщает издание DW.

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"В начале недели у Дона был положительный результат, и с тех пор он находится на карантине в своем доме. До сих пор у него не проявлялись симптомы и он полностью выполняет все медицинские рекомендации по COVID-19", — заявил пресс-секретарь сына Трампа.

В октябре Дональда-младшего критиковали за умаление числа погибших от коронавируса в США. К примеру, в интервью Fox News он говорил, что медиа сосредоточили внимание на количестве больных, игнорируя при этом уровень смертности.

Коронавирус в США: что известно

В США ежедневно фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в стране уже подтвердили 11 910 906 случаев заражения, за прошедшие сутки – 56 703.

254 413 человек умерли от осложнений. 4 457 930 пациентов выздоровели.

Добавим, что ранее и сам Дональд Трамп с женой Меланией переболели коронавирусом. Об инфекции у президентской четы сообщили в начале октября.