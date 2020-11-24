Свыше 12 тысяч больных: COVID-19 в Украине не отступает
По состоянию на 24 ноября за сутки в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 12 287 человек. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.
Суточная статистика COVID-19 в Украине
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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В госпитализации нуждались 1 403 больных. Известно, что в течение суток выздоровели 8 298 пациентов, между тем умерли от осложнений 188.
Статистика коронавируса в областях по состоянию на 24 ноября
- г. Киев – 61 640
- Винницкая область – 15 658
- Волынская область – 22 221
- Днепропетровская область – 30 606
- Донецкая область – 20 498
- Житомирская область – 27 157
- Закарпатская область – 21 903
- Запорожская область – 25 242
- Ивано-Франковская область – 32 826
- Киевская область – 32 301
- Кировоградская область – 4 455
- Луганская область – 5 719
- Львовская область – 42 050
- Николаевская область – 15 745
- Одесская область – 38 766
- Полтавская область – 19 143
- Ровненская область – 28 461
- Сумская область – 23 896
- Тернопольская область – 26 051
- Харьковская область – 51 992
- Херсонская область – 8 869
- Хмельницкая область – 26 624
- Черкасская область – 19 038
- Черновицкая область – 31 710
- Черниговская область – 15 405
Ситуация с тестированием украинцев на коронавирус
По состоянию на 24 ноября украинские областные лаборатории осуществили 61 567 тестирований за сутки, в частности методом ПЦР – 35 425, методом ИФА – 26 142.
С начала эпидемии методом ПЦР провели уже 4 279 025 тестирований на выявление SARS-CoV-2.
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