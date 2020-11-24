По состоянию на 24 ноября за сутки в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 12 287 человек. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Суточная статистика COVID-19 в Украине

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

К теме Оксфордская вакцина против коронавируса готова: только 70% эффективности, но есть несколько преимуществ

В госпитализации нуждались 1 403 больных. Известно, что в течение суток выздоровели 8 298 пациентов, между тем умерли от осложнений 188.

Важно! За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели – 647 976 человек, из них выздоровели – 299 358. Известно, что во время течения коронавирусной болезни умерли 11 263 больных.

Статистика коронавируса в областях по состоянию на 24 ноября

г. Киев – 61 640

Винницкая область – 15 658

Волынская область – 22 221

Днепропетровская область – 30 606

Донецкая область – 20 498

Житомирская область – 27 157

Закарпатская область – 21 903

Запорожская область – 25 242

Ивано-Франковская область – 32 826

Киевская область – 32 301

Кировоградская область – 4 455

Луганская область – 5 719

Львовская область – 42 050

Николаевская область – 15 745

Одесская область – 38 766

Полтавская область – 19 143

Ровненская область – 28 461

Сумская область – 23 896

Тернопольская область – 26 051

Харьковская область – 51 992

Херсонская область – 8 869

Хмельницкая область – 26 624

Черкасская область – 19 038

Черновицкая область – 31 710

Черниговская область – 15 405

Обратите внимание: в статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Ситуация с тестированием украинцев на коронавирус

По состоянию на 24 ноября украинские областные лаборатории осуществили 61 567 тестирований за сутки, в частности методом ПЦР – 35 425, методом ИФА – 26 142.

С начала эпидемии методом ПЦР провели уже 4 279 025 тестирований на выявление SARS-CoV-2.

Интересно Львов начинает тестирование на антиген к коронавирусу