Масштабное исследование выявило устойчивую связь чрезмерного потребления яиц с риском развития диабета II типа. Это может помочь в профилактике болезни.

Ученые обработали полученные данные с 1991 по 2009 годы, позволяющие оценить вред и пользу потребления популярного продукта, пишет Science Daily.

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Показатели потребления яиц за последние несколько десятилетий выросли почти вдвое.

Куриные яйца вызывают диабет

Результаты исследования показали, что употребление взрослым человеком более 38 граммов яиц в день независимо от способа приготовления повышает риск развития диабета на 25%, свыше 50 граммов – на 60 процентов.

Связь развития диабета с частым употреблением яиц остается спорной темой уже долгое время, однако наше исследование доказало, что риск диабета возрастает прямо пропорционально росту потреблению яиц, это прослеживается по уровню глюкозы в крови натощак,

– отметили ученые.

Этот эффект был более выражен у женщин, чем у мужчин.

Эпидемия диабета

По словам ученых, диета – один из основных факторов, которые способствуют развитию диабета II типа. Это подтвердилось и в Китае, где за последние десятилетия большинство жителей перешли от традиционного рациона, включающий зерновые продукты и овощи, к потребление высококалорийной пищи.

Диабет продолжает стремительно распространяться во всех странах мира. Уже сегодня на него приходится 10 процентов от всех мировых расходов на здравоохранение.