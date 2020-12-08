Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что пока слишком рано говорить об успешности противодействия COVID-19 в Украине. По ее словам, "показательное освещение выгодных руководству Минздрава показателей и статистики лишь ухудшает положение вещей, ведь создает иллюзию контроля за ситуацией, что является неправдой".

Как написала Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке, традиционно после выходных в Украине фиксируют снижение количества зафиксированных случаев COVID-19, при этом последнюю неделю руководство Минздрава постоянно отчитывается об уменьшении заболеваемости COVID-19 через ежедневную статистику.

Читайте также Уильям Шекспир стал вторым человеком в мире, которого вакцинировали от COVID-19: фото

Когда министр (глава Минздрава – Максим Степанов) рассказывает, что все под контролем, а в реальности люди ждут результаты тестов неделями, платят за тесты свои деньги, не могут попасть в больницу или в панике ищут кислород для своих близких – это очень тревожный сигнал, который указывает на то, что кто-то манипулирует и распространяет ложь,

– заявила Ульяна Супрун.

Бывшая глава Минздрава отметила, что на десятом месяце пандемии вместо ложной статистики и отчетов об успехах, украинцы заслуживают эффективную систему тестирования, отслеживание контактов и надлежащую медицинскую помощь.

"Очевидно, что им очень хочется продемонстрировать успешность карантина выходного дня. Но общее количество обнаруженных случаев ничего не значит без интерпретации других важных показателей, которые почему-то никто так не анонсирует, как ежедневную статистику", – подчеркнула она.



Супрун заявила, что украинцы заслуживают должной медицинской помощи / Фото: Getty Images

Экс-министр отметила, что за ноябрь – начало декабря в объемах тестирования абсолютно ничего не изменилось.

"Количество тестов не увеличилось, коэффициент положительности не уменьшился, а кое-где вырос, государственные лаборатории Минздрава Украины делают примерно половину тестов, остальное – частные и коммунальные лаборатории. Украинцы продолжают платить за эти тесты из своего кармана", – добавила Супрун.



В объемах тестирования за месяцы в Украине ничего не изменилось / Фото: Getty Images

Ситуацию в Украине, по данным Супрун, усугубляет и то, что не происходит отслеживание контактов выявленных инфицированных. Также для понимания картины заболеваемости и оценки ситуации нужно анализировать показатели госпитализированных людей, реанимаций и подключений к аппаратам ИВЛ.

"Из опыта стран, которые его внедрили решительно и с начала, – Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Новой Зеландии, Германии – становится понятно, что эта стратегия крайне важна, чтобы взять распространение вируса под контроль. Как это происходит в Украине? Короткий ответ – фактически никак. Это звено в Украине провалено полностью изначально", – пояснила экс-глава Минздрава.