Министерство здравоохранения завершает разработку стратегии вакцинации от коронавируса. Говорят, она должна быть готова уже в начале следующей недели.

Минздрав учтет условия хранения вакцины

Работа по подготовке к вакцинации длится уже несколько месяцев и есть понимание того, как обеспечить доставку вакцины в Украину и обеспечить надлежащие условия ее хранения. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

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У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопросы по хранению вакцины при -70 градусов. Но уже есть понимание этого. Мы сейчас дорабатываем финальный документ,

– отметил Максим Степанов.

В ближайшее время стратегию вакцинации представят

Глава Минздрава заверил, что в конце этой – начале следующей недели ведомство предоставит стратегию вакцинации с учетом всех возможностей, в частности того, как будут проводить вакцинацию, где будут центры, в какие сроки и какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь, во вторую и так дальше.

Обратите внимание: согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", готовы вакцинироваться против COVID-19 всего 55% опрошенных украинцев, если вакцину им предоставят бесплатно. Зато заплатить за такой препарат готовы лишь 35%.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала