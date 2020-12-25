Стоит ли рассчитывать на коллективный иммунитет против COVID-19 до конца 2021 года: ответ ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что к концу 2021 года ситуация с коронавирусом улучшится, хотя начало года будет тяжелым.
В ближайшие полгода, пока между странами распространяется вакцина против COVID-19, люди должны оставаться бдительными. Об этом заявила главная ученая ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью с изданием CNBC.
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В ближайшие выходные отметка инфицированных коронавирусом в мире превысит 80 миллионов. Болезнь распространяется быстро, но до выработки коллективного иммунитета еще далеко.
Сваминатан подчеркнула, что в первую очередь вакцина будет защищать небольшую иммунизированную группу населения – людей, находящихся в группе риска. Прежде чем программы вакцинации охватят остальное население, пройдет по меньшей мере несколько месяцев.
Придется подождать конца 2021, прежде чем мы начнем видеть некий уровень иммунитета у населения некоторых стран,
- заявила представительница ВОЗ.
Коронавирус в мире: статистика
Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии коронавирусом инфицировалось не менее 79 миллионов человек по всему миру. Из них выздоровели более 56 миллионов больных. При этом летальных случаев среди пациентов – 1 750 901.
Страны с наибольшим количеством больных СOVID-19
- США – 19 111 326;
- Индия – 10 147 468;
- Бразилия – 7 425 593;
- Россия – 2 992 706;
- Франция – 2 527 509.
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