Во Всемирной организации здравоохранения считают, что к концу 2021 года ситуация с коронавирусом улучшится, хотя начало года будет тяжелым.

В ближайшие полгода, пока между странами распространяется вакцина против COVID-19, люди должны оставаться бдительными. Об этом заявила главная ученая ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью с изданием CNBC.

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В ближайшие выходные отметка инфицированных коронавирусом в мире превысит 80 миллионов. Болезнь распространяется быстро, но до выработки коллективного иммунитета еще далеко.

Сваминатан подчеркнула, что в первую очередь вакцина будет защищать небольшую иммунизированную группу населения – людей, находящихся в группе риска. Прежде чем программы вакцинации охватят остальное население, пройдет по меньшей мере несколько месяцев.

Придется подождать конца 2021, прежде чем мы начнем видеть некий уровень иммунитета у населения некоторых стран,

- заявила представительница ВОЗ.

Коронавирус в мире: статистика

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии коронавирусом инфицировалось не менее 79 миллионов человек по всему миру. Из них выздоровели более 56 миллионов больных. При этом летальных случаев среди пациентов – 1 750 901.

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