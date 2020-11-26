Максима Степанова планируют уволить с должности главы Министерства здравоохранения до конца 2020 года. СМИ пишут, что сейчас ему ищут замену, но из-за ситуации с коронавирусом это непросто.

Перспективы увольнения с должности Максима Степанова прокомментировали "Украинской правде" источники из окружения Владимира Зеленского и близкие к работе Минздрава.

Обратите внимание До Нового года отставок в правительстве, вероятнее всего, не будет, – СМИ

Изданию сообщили, что Степанов готовится к увольнению. Однако подчеркнули, что есть проблема с тем, кто станет новым министром.

Так как в нынешних условиях любой, кто займет эту должность, по сути будет иметь завершение карьеры, "потому что из-за COVID-19 хорошим министром быть не получится".

Сейчас кандидатом является главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он имеет большие амбиции и уже устал быть на своем посту. Его кандидатуру поддерживает, в частности, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Собеседник в окружении Зеленского рассказал, что в работе Степанова несколько разочаровались.

Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, например, дает поручение о доставке кислорода на области, а потом может это совсем не контролировать,

– отметил собеседник.

И добавил, что все делается "как-то в ручном управлении".

Кто еще раньше говорил об отставке Степанова