Украина продолжает работать на разработкой собственной вакцины против коронавируса. Препарат уже протестировали на животных, но нужны еще клинические испытания.

Сейчас в Украине есть только 1 кандидат на вакцину, который в течение шести месяцев проходил доклинические испытания на животных. Разработкой занимается компания "Диапроф-Мед" вместе и с сотрудниками Института микробиологии. Об этом в интервью журналисту проекта Зе Интервьюер рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, испытания украинской вакцины будут проводить на мышах и кроликах.

На введение антигена, являющегося украинским кандидатом на вакцину, вырабатываются антитела. Мы доказали, что эти антитела полностью идентичны тем, которые есть в организме человека, что переболела на коронавирус,

– отметил Степанов.

Украинский препарат вроде бы полностью нейтрализует вирус в живых клетках, а исследования проводили в лабораториях Турции и США.

Глава Минздрава отметил, что следующим этапом являются клинические испытания, для этого надо изготовить 100 тысяч дозвакцины.

Украина может получить свою вакцину через год после прохождения всех трех стадий испытаний,

– заявил Степанов.

Что известно об украинской вакцине