Степанов рассказал, на каком этапе разработка вакцины
Украина продолжает работать на разработкой собственной вакцины против коронавируса. Препарат уже протестировали на животных, но нужны еще клинические испытания.
Сейчас в Украине есть только 1 кандидат на вакцину, который в течение шести месяцев проходил доклинические испытания на животных. Разработкой занимается компания "Диапроф-Мед" вместе и с сотрудниками Института микробиологии. Об этом в интервью журналисту проекта Зе Интервьюер рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
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По словам Степанова, испытания украинской вакцины будут проводить на мышах и кроликах.
На введение антигена, являющегося украинским кандидатом на вакцину, вырабатываются антитела. Мы доказали, что эти антитела полностью идентичны тем, которые есть в организме человека, что переболела на коронавирус,
– отметил Степанов.
Украинский препарат вроде бы полностью нейтрализует вирус в живых клетках, а исследования проводили в лабораториях Турции и США.
Глава Минздрава отметил, что следующим этапом являются клинические испытания, для этого надо изготовить 100 тысяч дозвакцины.
Украина может получить свою вакцину через год после прохождения всех трех стадий испытаний,
– заявил Степанов.
Что известно об украинской вакцине
- Ученые разрабатывают нуклеокапсидный белок вируса SARS-CoV-2 генно-инженерными методами. То есть берут белок коронавируса и вставляют его в бактерию, которая затем его синтезирует. Впоследствии этот белок ученые вводили животным и наблюдали за их иммунным ответом.
- В Украине нет технических возможностей для дальнейшей работы над вакциной. По словам одного из разработчиков вакцины Михаила Фаворова, для дальнейших экспериментов с живым вирусом ученые договариваются с Турцией, ведь там есть необходимые лаборатории 4-го класса биозащиты. В Украине таких лабораторий нет и они никак не могут появиться скоро.
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