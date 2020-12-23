Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал заявление директора Центра общественного здоровья МОЗ Игоря Кузина о возможном использовании вакцины AstraZeneсa в Украине

Украина может получить вакцину против коронавирусной инфекции от различных компаний-производителей, а не только от AstraZeneсa, сообщил Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

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По его словам, компания входит в COVAX и является основной по производству препаратов для снабжения глобальной системы.

В связи с тем, что у нас подписаны все документы по COVAX, то, наверное, он на это опирается. Все остальные вакцины, которые сейчас производятся, тоже будут в Украине,

– сказал глава Минздрава.

Степанов добавил, что власти готовятся к любому развитию событий, в частности, к хранению и транспортировке Pfizer, которая хранится при температуре -70 градусов.

"У нас есть возможности это делать. Количество единовременного хранения меньше, чем при + 2 – +8, но мы привлекаем промышленные компании, чтобы ее хранить и транспортировать", – подчеркнул министр.

Что известно об эффективности вакцины от AstraZeneca

Средняя эффективность британской вакцины составляет 70,4%. Дело в том, что вакцина демонстрирует эффективность в 62% для людей, которые получили две полные дозы. Зато участники, которые получили половинную дозу, оказались более защищенными – эффективность прививки составила 90%.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала