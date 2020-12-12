Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал скандал в Николаеве, где после смерти врача от коронавируса ее родственникам отказываются платить компенсацию. Этот случай рассмотрела специальная комиссия, которая считает, что заболевание COVID-19 у медика бытовое и что женщина сама виновата в инфицировании.

Речь идет о семейном докторе Галине Колянчиковой. После смерти женщины родственникам отказали в компенсации. Напомним, что в городском управлении здравоохранения заявили, что в своей болезни якобы виновата сама врач, потому что не имела права принимать пациентов с подозрением на COVID-19, так как была в группе риска.

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Министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга 12 декабря заявил, что для выяснения обстоятельств смерти врача была создана новая комиссия. Об этом пишет 24 канал.

Решение о невыплате компенсации приняли члены комиссии, которые пришли к выводу, что инфицирование врача не было связано с ее профессиональной деятельностью. Представители амбулатории, где она работала, мотивировали это тем, что она заразилась от своего мужа, врача-хирурга,

– сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что этот случай его очень возмутил, и было решено разобраться в ситуации. Как оказалось, некоторые члены комиссии имели личный конфликт с врачом.

Новая комиссия таки подтвердила, что смерть врача связана с ее профессиональной деятельностью. Поэтому семья погибшей скоро получит компенсацию.

"Мы взяли этот вопрос на контроль и начали общаться с местными властями. К представителям комиссии ходили работники Гоструда, Соцстраха, эпидемиологи, представители городского управления здравоохранения и Центра первичной медико-санитарной помощи. Выяснилось, что некоторые члены комиссии имели личный конфликт с врачом. Но после этого в областной государственной администрации выяснили все обстоятельства. Была создана новая комиссия, которая выяснила, что смерть врача связана с ее профессиональной деятельностью. Итак, семья погибшего врача должна получить компенсацию около 1,5 млн грн", – заявил министр.