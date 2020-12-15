Степанов прокомментировал недофинансирование медицины в Госбюджете-2021
15 декабря Верховная Рада приняла законопроект Госбюджета на 2021 год. Минздрав вошел в тройку министерств с самыми большими бюджетами, хотя этих денег все равно недостаточно.
На расходы Минздрава в 2021 году выделили 162,7 миллиарда гривен. 123,8 из них планируют отдать Национальной службе здоровья. В то же время на проведение вакцинации от COVID-19 предусмотрено всего 2,6 миллиарда гривен. Глава Минздрава Максим Степанов в Радио НВ рассказал, почему так произошло.
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По словам Степанова, причина недофинансирования медицины в проекте бюджета Украины на следующий год – нехватка средств.
Уровень украинской медицины не улучшится
Он уточнил, что программы лечения онкологических заболеваний или диабета не снизят, но и не повысят.
Также согласно данному финансированию не будет существенных повышений тарифов за пакеты любых медицинских услуг. Не будет положительных изменений и в закупке необходимых лекарственных средств.
Кроме этого, не будет и обещанных повышенных зарплат медицинским работникам. С учетом доплат средняя заработная плата медиков, как и раньше, будет около 9 тысяч гривен. То есть, по сути, ничего не изменится. Украинская медицина останется на том же уровне и в таких же условиях.
С теми же зарплатами для медицинских работников. И с теми же "кулечками", с которыми мы видим людей, приходящих в больницы, самостоятельно закупая лекарства,
– добавил Степанов.
Сколько денег нужно на развитие украинской медицины в 2021 году
- Согласно подсчетам, на расходы медицины, реализацию всех программ и новые зарплаты медикам в 2021 году потребуется еще около 100 миллиардов гривен.
- Даже на вакцинацию против коронавируса необходимо почти в 6 раз больше, чем заложено в бюджете – 15,1 миллиарда.
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