Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к США с просьбой способствовать ускорению поставок вакцины против коронавируса в Украину.

Степанов обсудил вопрос поставки вакцин против COVID-19 в Украину с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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"В ближайшие две недели мы подпишем договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получение Украиной вакцин в ближайшие месяцы", – отметил глава Минздрава.

Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки.

Кроме того, Кристина Квин отметила, что их команда поможет Минздраву проработать алгоритм и наработать план действий по логистике и планам вакцинации.

Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава Украины относительно отказа от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США по поставкам вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы,

– заявила она.

Вакцинация против COVID-19 в Украине: что известно

Украина получит примерно 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX.

COVAX – это механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Инициатива предусматривает, что в первую очередь вакцинация проводится людям, находящимся в группах риска. В рамках инициативы 92 странам вакцина будет предоставлена бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот список.

Государство договорилось об этом с компанией Pfizer. Поставки вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.

В Украине в 2021 году намерены вакцинировать от коронавируса 50% населения. Однако в первую очередь прививки будут делать медикам, военнослужащим и социальным работникам.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала