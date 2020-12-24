Локдауну точно быть: Степанов ответил, могут ли перенести жесткий карантин
В Украине жесткий карантин точно начнется с 8 января. Как отметили в Минздраве, даже при условии значительного падения заболеваемости локдаун не будут переносить.
Никакого переноса локдауна не будет, – Степанов
В конце января медики прогнозируют рост количества больных сезонным гриппом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает 24 канал.
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По словам Степанова, в гриппа будут наблюдаться те же осложнения, что и в коронавируса.
Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет,
– заверил министр.
Ранее правительство разрешило заведениям общественного питания работать в новогоднюю ночь. Глава Минздрава объяснил это решение, отметив, что даже несмотря на запрет люди вряд ли бы разошлись в указанное время.
Что известно про локдаун
Кабмин принял решение ввести локдаун с 8 до 24 января. В это время не будут работать:
- заведения общественного питания, однако еду можно будет приобрести на вынос и с доставкой;
- магазины непродовольственных товаров;
- кинотеатры;
- спортзалы;
- ТРЦ;
- все учебные заведения, кроме детсадов.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?
По состоянию на 24 декабря в Украине обнаружили более 11 тысяч случаев COVID-19, умерли более 17 тысяч человек выздоровели почти 631 000.
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