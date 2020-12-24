В Украине жесткий карантин точно начнется с 8 января. Как отметили в Минздраве, даже при условии значительного падения заболеваемости локдаун не будут переносить.

Никакого переноса локдауна не будет, – Степанов

В конце января медики прогнозируют рост количества больных сезонным гриппом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает 24 канал.

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По словам Степанова, в гриппа будут наблюдаться те же осложнения, что и в коронавируса.

Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет,

– заверил министр.

Ранее правительство разрешило заведениям общественного питания работать в новогоднюю ночь. Глава Минздрава объяснил это решение, отметив, что даже несмотря на запрет люди вряд ли бы разошлись в указанное время.

Что известно про локдаун

Кабмин принял решение ввести локдаун с 8 до 24 января. В это время не будут работать:

заведения общественного питания, однако еду можно будет приобрести на вынос и с доставкой;

магазины непродовольственных товаров;

кинотеатры;

спортзалы;

ТРЦ;

все учебные заведения, кроме детсадов.