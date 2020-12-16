Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса. Провести прививки в масштабах страны должны в течение 2021 года.

В течение первого полугодия 2021 года Украина должна получить 8 миллионов бесплатных вакцин от COVAX. Об этом Максим Степанов рассказал в интервью 24 каналу.

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"Я буду вакцинироваться от коронавируса. Но думаю, на последнем этапе, отталкиваясь из нашего алгоритма, ведь мне не 60 лет, я не имею сопутствующих заболеваний на сегодня", – пояснил он.

Однако министр заявил, что прививаться российской вакциной, если даже докажут ее эффективность, не будет.

Справка. Русская вакцина "Спутник V" не прошла третьей фазы испытаний, а полноценных результатов предыдущей фазы до сих пор не опубликовали. Много ученых из разных стран мира обнаружили в статье с описанием российской вакцины ложные данные и "копипаста" и раскритиковали ее.

Кого будут вакцинировать первыми

По его словам, есть категория граждан, которая должна прежде всего получить вакцинацию бесплатно.

Первые – это медицинские работники. Прежде всего это будут те, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, а потом уже все остальные. Мы должны вакцинировать их сначала, потому что это тот "живой щит", который стал между нами и коронавирусом,

– сказал Степанов.

Также добавил: "Потом – это люди уже по профессиональным рискам. Например, наши военные, которые находятся в зоне ООС, их обязательно надо вакцинировать. Это наши педагоги, работники Нацполиции. Также это люди, которых по медицинским показателям надо вакцинировать прежде всего. Это люди, которые имеют сопутствующие заболевания, особенно, если они старше 60 лет. Это и люди, которые находятся в специализированных учреждениях, таких как интернаты и учреждения для лиц пожилого возраста. Общее количество этих всех людей достигает около 21 миллиона граждан".

Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала