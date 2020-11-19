Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что в одной из районных больниц умер отец, отдав свой кислород больному коронавирусом сыну.

Напомним, ранее волонтер Дана Яровая написала о смерти от коронавирус мужчины, который отдал свой кислород сыну. Однако это глава Минздрава опроверг в эфире одного из украинских телеканалов.

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По словам Степанова, речь шла о третьей городской больнице Белой Церкви.

Главный врач этой больницы полностью опровергает эту информацию. Эта больница имеет 130 коек для больных COVID-19, из которых 84 койки оборудованы кислородом, и находится, по-моему, 71 пациент в этой больнице под кислородом. Завтра у меня будет больше актуальной информации,

– заявил он.

Степанов сообщил, что в Украине обеспечена кислородом 23 751 кровать. До начала эпидемии было до 3,5 тысяч коек.

"Мы ставим целью сначала 42 тысяч коек с подводом кислорода, и потом до 50 тысяч", – добавил он.



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