В субботу, 28 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов оправился от коронавирусной инфекции. Об инфицировании главы Минздрава стало известно 14 ноября.

О своем выздоровлении Максим Степанов сообщил на своей странице в фейсбуке во время брифинга 28 ноября.

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Напомним, министр охраны здоровья 14 ноября сообщил, что у него подтвердили коронавирус и он находится на самоизоляции дома. После этого глава Минздрава каждое утро сообщал о количестве больных COVID-19 из дома.

Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и произошло,

– сказал он.

Степанов также пожелал выздоровления всем, кто сейчас болеет на коронавирус или другие болезни.

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели 709 701 человек, из них выздоровели – 335 135 человек. К сожалению, умерли от осложнений коронавирусной болезни 12 093 украинца.

Отставка Максима Степанова: что известно

СМИ сообщают, что действующий глава Минздрава Максим Степанов готовится к увольнению. Но сам министр здравоохранения отрицает эту информацию.

Глава Минздрава заявил, что во время своего правления занимается развитием украинской медицины и не собирается останавливаться. Он добавил, что слухи о его отставке в правительстве начали распускать с первого дня работы министром.

Ранее журналисты УП со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента сообщили, что Степанова планируют уволить до конца 2020 года. Они утверждают, что сейчас разыскивают кандидатуру на должность нового главы Минздрава. Пока лучшим кандидатом является якобы главный санврач страны и заместитель министра Виктор Ляшко. Сообщается, что за его кандидатуру выступает заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.