Министерство здравоохранения уже на следующей неделе окончательно скажет, сработал ли карантин выходного дня. Однако по предварительной оценке, они рассчитывали на более эффективный результат.

Основной целью введения карантинных мероприятий, в частности карантина выходного дня, было сбить динамику распространения болезни. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

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"Нам надо было остановить ураганный рост этой болезни. На следующей неделе мы ясно скажем, помогли ли мы этому эффекту или нет. Предварительно могу сказать, что мы надеялись на более эффективные вещи", – заявил Степанов.

По его словам, это было бы эффективнее, если бы все до конца соблюдали все карантинные требования.

"Мы все помним, как это было на первых выходных и сколько мы видели фотографий из разных городов, где были открыты заведения, был так называемый парад неповиновения некоторых мэров городов перед выборами, которые говорили, что будут отменять все, что касается карантина выходного дня", – добавил он.

Первый день карантина выходного дня: как его нарушали в разных городах – читайте в материале 24 канала.

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Карантин выходного дня: что известно

Он начал действовать в Украине с 14 – 15 ноября и продлится до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

В эти дни работают только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала