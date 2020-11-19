Украина определила план действий с COVAX, каким образом вакцины против коронавируса будут доставлять в страну. Государство будет получать ее несколькими траншами.

План действий определили во время онлайн-конференции с представителями COVAX. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбук.

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Следующий шаг в сотрудничестве с COVAX – подписание технической необходимости от Украины и условий сотрудничества.

В страну вакцину против коронавируса будут поставлять несколькими траншами.

Первый транш составит около 1 миллиона 200 тысяч доз.

Заметим, что всего COVAX планирует предоставить Украине около 8 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции. Это поможет на бесплатной основе провакцинировать до 20% жителей страны.

Я благодарю наших партнеров за эту важную инициативу и поддержку нашего государства в такой сложнейший период,

– сказал Максим Степанов.

В приоритете первого этапа прививок – работники здравоохранения, ведь они ежеминутно подвергают себя опасности.