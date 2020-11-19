Сначала Украина получит около миллиона вакцин против COVID-19: для кого они предназначены
Украина определила план действий с COVAX, каким образом вакцины против коронавируса будут доставлять в страну. Государство будет получать ее несколькими траншами.
План действий определили во время онлайн-конференции с представителями COVAX. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбук.
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Как Украина получит вакцину против COVID-19: план действий
- Следующий шаг в сотрудничестве с COVAX – подписание технической необходимости от Украины и условий сотрудничества.
- В страну вакцину против коронавируса будут поставлять несколькими траншами.
- Первый транш составит около 1 миллиона 200 тысяч доз.
Заметим, что всего COVAX планирует предоставить Украине около 8 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции. Это поможет на бесплатной основе провакцинировать до 20% жителей страны.
Я благодарю наших партнеров за эту важную инициативу и поддержку нашего государства в такой сложнейший период,
– сказал Максим Степанов.
В приоритете первого этапа прививок – работники здравоохранения, ведь они ежеминутно подвергают себя опасности.
Что такое COVAX?
Это инициатива глобального доступа к вакцинам против COVID-19.
Основная его цель – ускорить разработку и производство вакцин против COVID-19 и гарантировать равный и справедливый доступ для каждой страны мира.
Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы не менее 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки.
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